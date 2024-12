Le président Luong Cuong travaille avec le ministère des Affaires étrangères

Le président Luong Cuong a visité et travaillé jeudi après-midi 12 décembre à Hanoï avec le ministère des Affaires étrangères, félicitant les réalisations du secteur des affaires étrangères et de la diplomatie dans la cause de la révolution, de la protection, de l’édification et du développement du pays.

>> Le président de la République rencontre des femmes âgées exemplaires du pays

>> Le président de la République souligne les tâches clés pour le ministère de la Police

Photo : VNA/CVN

Le président a hautement apprécié et chaleureusement loué les réalisations importantes réalisées par des générations de dirigeants et de diplomates. La diplomatie a fortement encouragé son rôle de pionnier dans la création et le maintien d'un environnement de paix et de stabilité pour le développement, en protégeant la Patrie “de manière précoce et de loin”, en protégeant fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale.

Les affaires étrangères et la diplomatie ont continuellement renforcé la position et la force du pays, élargissant les relations d’amitié et de coopération avec les pays voisins et régionaux, les amis traditionnels et les partenaires et renforçant le rôle et la position du pays sur la scène internationale.

En ce qui concerne l'orientation des affaires étrangères dans les temps à venir, Luong Cuong a précisé que les affaires étrangères avaient pour tâche principale d’assurer un environnement de paix et de stabilité ; de tirer parti des ressources et des avantages extérieurs favorables pour développer le pays.

Il a réitéré la parole du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, que parallèlement à la garantie de la défense et de la sécurité nationales, la promotion des affaires étrangères était une tâche régulière importante, les forces de défense, de sécurité et d'affaires étrangères devraient se coordonner étroitement pour protéger la Patrie.

Luong Cuong a souligné que pour accomplir cette tâche, le secteur des affaires étrangères devait mener à bien le travail de recherche, de consultation et de prévision. Il a aussi insisté sur la poursuite et le renouvellement du travail d’édification du Parti et du secteur diplomatique et la rationalisation de l'appareil.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a déclaré que le secteur des affaires étrangères était confronté à la tâche stratégique : consolider des relations extérieures favorables existantes, placer le Vietnam dans une position favorable pour entrer dans une nouvelle ère, l’ère de progrès national. Il a souligné l’édification d’une diplomatie globale, moderne et professionnelle, en particulier avec la rationalisation de l'appareil, dans l'esprit de la résolution 18-NQ/TW du 7e mandat.

Lors de la séance de travail, le secrétaire du Comité central du Parti, le président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Lê Hoài Trung, le président du Bueeau du président Lê Khanh Hai et le chef adjoint permanent de la Commission centrale de l'organisation du Parti, Hoang Dang Quang, ont hautement apprécié la réalisation des missions du ministère, tout en estimant les contributions de la diplomatie aux réalisations globales du pays. Ils ont apporté quelques opinions sur le travail de ce secteur et sa coordination avec d’autres.

VNA/CVN