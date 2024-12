Approfondir la coopération durable entre le Vietnam et le Cambodge

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a eu le 12 décembre une conversation téléphonique avec le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn.

Bùi Thanh Son a félicité Prak Sokhonn pour son élection par l'Assemblée nationale cambodgienne au poste de vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge.

Il a apprécié l'intérêt et les contributions positives de Prak Sokhonn au renforcement des relations de bon voisinage, de coopération globale entre le Cambodge et le Vietnam. Il a souligné l'importance de renforcer la coordination étroite entre les deux ministères des Affaires étrangères dans la promotion des relations de coopération bilatérale.

De son côté, Prak Sokhonn a souligné que le Cambodge attachait toujours de l'importance au maintien de relations de bon voisinage, de coopération globale et durable à long terme avec le Vietnam. Il a affirmé promouvoir les bases existantes des relations bilatérales.

Accroître davantage l'amitié traditionnelle

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge se coordonnera activement avec le ministère des Affaires étrangères du Vietnam pour approfondir la coopération à long terme entre les deux pays, a-t-il affirmé.

Bùi Thanh Son et Prak Sokhonn ont convenu de se coordonner étroitement pour consolider et accroître davantage l'amitié traditionnelle et la coopération globale entre les deux pays.

Les deux responsables ont échangé les orientations des relations bilatérales et la mise en œuvre des activités extérieures conjointes. Ils ont convenu d'accroître les visites et les contacts de haut niveau à travers tous les canaux du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Front ainsi qu'entre les ministères, les départements, les branches et les localités et aussi les échanges entre les deux peuples.

Les deux parties ont convenu d'organiser en 2025 la 21e réunion du Comité mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique et la 13e Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières en 2025 au Cambodge ; de se coordonner avec le Laos pour organiser prochainement une rencontre entre les trois ministres des Affaires étrangères du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Enfin, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir davantage les relations de coopération et d'amitié entre les trois pays Vietnam - Laos - Cambodge.

