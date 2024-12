Le Vietnam de nouveau candidat au Conseil des droits de l'homme de l'ONU

La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies à New York a organisé le 12 décembre une cérémonie pour annoncer la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2026-2028.

Présent à l’événement, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, a remercié les pays pour leur élection du Vietnam au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025.

Il a souligné que ces deux dernières années, en tant que membre du Conseil, le Vietnam avait fortement promu la protection des groupes vulnérables, l'égalité des sexes, les droits des travailleurs, les droits à la santé et à l'éducation, la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du 30e de la Déclaration et du programme d'action de Vienne (VDPA).

Le vice-ministre a déclaré que les remarquables réalisations socio-économiques du Vietnam en près de 40 ans de Dôi Moi (Renouveau) étaient dues à la politique de mise de l’humain au centre de toutes les politiques de développement, à une approche équilibrée pour la promotion des droits de l'homme de manière globale, ainsi qu’aux efforts considérables des Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays...

Le diplomate vietnamien a appelé les pays à soutenir la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2026-2028. Il a assuré que, s'il était réélu, le Vietnam continuerait à faire de son mieux pour promouvoir la mise en œuvre des objectifs communs du Conseil des droits de l'homme, garantir une jouissance toujours meilleure des droits de l’homme pour tous les peuples du monde.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en marge de l'événement, l'ambassadeur Riyad Mansour, Observateur permanent de l'État de Palestine auprès des Nations unies, a évalué que le Vietnam était désormais un pays très important dans la communauté internationale. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam effectuerait un autre mandat au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

