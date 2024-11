Le PM a émis un avertissement disciplinaire contre le chef de la province de Hà Giang

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, dans la décision No1417/QĐ-TTg , le Premier ministre a décidé d'imposer un avertissement à l'encontre de Nguyên Van Son.

La mesure disciplinaire, entrée en vigueur le 16 novembre, fait suite à une réunion de la Commission du Contrôle du Comité central du Parti, qui a révélé que le Bureau permanent du Comité provincial du Parti pour le mandat 2020-2025 et la Délégation du Parti au Comité populaire provincial pour le mandat 2021-2026 avaient violé le principe de centralisme démocratique et les règles de fonctionnement, fait preuve d'un manque de responsabilité et relâché la direction, ce qui a entraîné de graves violations des règles du Parti et des lois de l'État par le Comité populaire provincial, de nombreuses organisations et individus lors de la mise en œuvre du projet d'autoroute Tuyên Quang - Hà Giang, en particulier le lot d'appel d'offres N°4 entrepris par le Groupe Thuân An JSC.

Plusieurs responsables et membres du Parti, notamment des autorités provinciales clés, ont été reconnus coupables d'avoir violé les règles du Parti sur les choses qu'un membre du Parti ne doit pas faire et d'avoir manqué à leur responsabilité de donner l'exemple.

Les violations susmentionnées ont eu de graves conséquences, notamment la perte et le gaspillage potentiels à grande échelle des fonds et des biens de l’État, l’inquiétude du public et l’atteinte à la réputation de l’organisation et de l’administration locales du Parti, au point que des mesures disciplinaires sont prises.

VNA/CVN