Édifier l'Académie de la défense en tant qu'un établissement de classe régionale

Après 48 ans de naissance et de développement, l'Académie de la défense a toujours accompli avec succès toutes les tâches qui lui ont été confiées, apportant une contribution importante à la formation des dirigeant de haut rang du Parti, de l'État et des forces armées ; à la recherche et au développement de la science et de l'art militaires ; à la mise en oeuvre du travail d'affaires étrangères de défense.

S’adressant au personnel de l'académie, le chef du gouvernement a exprimé sa conviction qu’en 2030, l'académie deviendrait un centre régional de formation, de science militaire et de recherche artistique et en 2045, aura une réputation dans le monde.

Il a souligné que ces dernières années, pour répondre aux exigences et aux tâches de protection de la Patrie dans la nouvelle situation, l'Armée populaire du Vietnam se concentrait sur la construction d'une force militaire forte, révolutionnaire, régulier, élitiste, moderne, qui étaient la force pionnière et exemplaire, prenant la tête face aux difficultés et épreuves, apportant une contribution importante à l’édification et au développement du pays.

L'académie a fait du bon travail en fournissant des conseils stratégiques sur l'armée, la défense nationale et la construction de l'armée ; a recherché et donné des conseils et propositions précieuses pour la décision de lignes directrices, de mécanismes et de politiques en matière de défense et sécurité nationales. Elle a formé des dizaines de milliers d'officiers supérieurs de l'armée ; enrichi les connaissances en matière de défense et de sécurité nationales pour des milliers de cadres des forces armées.

Pour bien accomplir les tâches assignées et contribuer davantage à l'Armée et au pays, le Premier ministre a demandé à l'académie d’analyser et d’évaluer correctement la situation afin de faire un bon travail de conseil stratégique au Parti et à l'État ; d’étudier et de perfectionner la théorie, la science et l'art sur la défense nationale ; de proposer des solutions de développement socio-économique lié à la défense et à la sécurité nationale et aux affaires étrangères.L'académie doit promouvoir la coopération internationale en matière de défense, notamment avec les pays de l'ASEAN et les amis traditionnels ; mener à bien la tâche de formation des officiers militaires supérieurs pour des pays amis ; promouvoir la coopération internationale en matière de formation ; participer activement à la lutte contre les complots contre le Parti, l’État et l’armée.

Le Premier ministre a enfin proposé de constituer une équipe de fonctionnaires et de conférenciers forts en politique et en idéologie ; bon en expertise professionnelle; ayant une réflexion stratégique, l'intelligence et la capacité pratique pour répondre aux tâches confiées.

VNA/CVN