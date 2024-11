Sanctions disciplinaires imposées à d’organisations et de membres du Parti

>> Examiner des sanctions disciplinaires imposées à d’organisations et de membres du Parti

>> Sanctions disciplinaires de certains responsables du ministère des Finances

>> Sanctions disciplinaires contre un ancien membre du Comité du Parti de Thai Binh

Après avoir examiné les propositions avancées par la Commission du contrôle du Comité central du Parti, le Politburo a déterminé que :

La Permanence du Comité du Parti de la province de Quang Ninh (Nord) du mandat 2020 - 2025 a violé le principe du centralisme démocratique et des règles de travail. Elle montre le manque de responsabilité et le laxisme du leadership et de la direction ainsi que du contrôle et de la supervision, permettant à la Permanence du Comité populaire provincial, à plusieurs organisations et individus de violer gravement des règlements du Parti et des lois de l'État en organisant la mise en œuvre du paquet d’adjudication N°13 du projet de la route riveraine réalisé par le groupe Thuân An.

Certains cadres et membres du Parti, dont des responsables clés de Quang Ninh, avaient violé des règlements du Parti et des lois de l'État sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ainsi que des règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple.

Les violations susmentionnées de la Permanence du Comité du Parti de la province de Quang Ninh du mandat 2020-2025 avaient eu de graves conséquences, causant des risques de grande perte financière à l'État et une mauvaise opinion publique, affectant la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.

Nguyên Xuân Ky, en tant que membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ninh, a violé des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice de ses devoirs et tâches assignés, dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ; violé les règles sur ce que les membres du Parti ne peuvent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple, laissant de graves conséquences et causant des risques de grande perte financière à l'État et une mauvaise opinion publique, affectant la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.

La Permanence du Comité du Parti de la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre) du mandat 2015-2020 a violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail. Elle montre le manque de responsabilité et le laxisme du leadership et de la direction ainsi que du contrôle et de la supervision, permettant à la Permanence du Comité populaire provincial, à plusieurs organisations et individus de violer gravement des règlements du Parti et des lois de l'État dans la mise en œuvre d’un projet de construction d’une tronçon de la route Hô Chi Minh et de certains projets d’énergie solaire et éolienne.

Certains cadres et membres du Parti, dont des responsables clés de la province, avaient violé des règlements du Parti et des lois de l'État sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, ainsi que les règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple.

Les violations susmentionnées avaient eu de graves conséquences, causant des risques de grande perte financière à l'État et une mauvaise opinion publique, réduisant la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.

Bùi Van Cuong, en tant que membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la province de Dak Lak, a violé les règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice de ses devoirs et tâches confiés, dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ; violé les règles sur ce que les membres du Parti ne peuvent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple, laissant de graves conséquences, causant des risques de grande perte financière à l'État et une mauvaise opinion publique, réduisant la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.

Par conséquent, le Bureau politique a décidé d’appliquer un avertissement à l’encontre des Permanences du Comité du Parti de la province de Quang Ninh du mandat 2020 - 2025, du Comité du Parti de la province de Dak Lak du mandat 2015-2020 ainsi que de Nguyên Xuân Ky et de Bùi Van Cuong.

Le Politburo a ordonné aux agences compétentes d’appliquer des sanctions administratives à l’encontre des organisations du Parti et des individus mentionnés.

VNA/CVN