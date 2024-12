Le Vietnam appelle à un cessez-le-feu et à une aide humanitaire accrue à Gaza

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, s’est dit profondément préoccupé face au conflit prolongé à Gaza et à l'escalade des tensions dans certains autres points chauds du Moyen-Orient, et a appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable dans toute la région.