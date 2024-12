Vietnam - Laos

Renforcement des relations entre les Académies de la défense

>> Unitel, un modèle de coopération économique et de solidarité Vietnam - Laos

>> Promouvoir la coopération Vietnam - Laos - Cambodge dans la défense

>> Cultiver continuellement les relations entre le Vietnam et le Laos

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le général de brigade Keosouvanh Inthavongsa, directeur de l'Académie de la défense de Kaysone Phomvihane, a souligné qu'au cours des quinze dernières années, la coopération entre les deux académies de la défense n'a cessé de se renforcer et de s'élargir. Les deux parties organisent régulièrement des visites mutuelles, échangent leurs expériences et leurs méthodes pédagogiques.

L'Académie de la défense du Vietnam a apporté un soutien considérable à l'Académie de la défense Kaysone Phomvihane, notamment en contribuant à la construction et à la rénovation des infrastructures, en formant des cadres et des enseignants, en complétant le système de documentation technique, et en mettant en place des programmes de simulation pour les exercices militaires. Ces efforts visent à renforcer la coopération entre les deux académies et à consolider les liens d'amitié et de solidarité qui les unissent.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

À cette occasion, le général de division Dô Van Banh, commissaire politique de l'Académie de la défense du Vietnam, a souligné l'importance de cet événement pour les deux académies. Il permettra d'évaluer les progrès accomplis dans la coopération bilatérale et de définir de nouvelles orientations pour la collaboration dans la défense.

Cette coopération contribue non seulement à consolider la défense des deux pays, mais aussi à approfondir les liens d'amitié et de solidarité qui unissent les deux pays, conformément à la tradition d'amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos, a-t-il précisé.

En clôture de la cérémonie, le ministère lao de la Défense a honoré 26 officiers et enseignants de l'Académie de la défense du Vietnam en leur décernant des médailles d'exploit militaire de deuxième et troisième classe. Cette distinction récompense leurs contributions exceptionnelles au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos. Par ailleurs, les deux académies ont signé un protocole d'accord visant à formaliser leur collaboration pour la période à venir.

VNA/CVN