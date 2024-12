Tô Lâm reçoit le SG du Mouvement de la gauche unie de la République dominicaine

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam valorisait et souhaitait continuer à renforcer les relations d’amitié et de coopération avec la République dominicaine, le MIU et d'autres Partis politiques de République dominicaine.

Il a demandé au dirigeant dominicain de transmettre les salutations et l’invitation du président Luis Abinader à se rendre au Vietnam en 2025 afin que les deux parties puissent continuer à mettre en œuvre les engagements conclus lors des récentes visites de haut niveau, avec l'accent mis sur la promotion de la coopération économique, la facilité des investissements et des affaires des entreprises dans chaque pays, en particulier dans les télécommunications, le pétrole et le gaz, l'agriculture, la culture, le tourisme... et la promotion du commerce bilatéral.

Miguel Mejia, pour sa part, a déclaré que le MIU, d'autres Partis politiques et le gouvernement dominicain accordaient une grande valeur à la position et au rôle du Vietnam sur la scène internationale et souhaitaient promouvoir les relations bilatérales de manière approfondie, efficace et substantielle.

Il a discuté des résultats spécifiques obtenus grâce à la récente visite d’une délégation vietnamienne de haut rang, lors de laquelle les deux parties ont convenu d'exhorter les agences compétentes des deux pays à mettre en œuvre des accords de coopération dans de nombreux domaines, notamment les télécommunications, le pétrole et le gaz, l'agriculture et les produits pharmaceutiques.

Il a affirmé faire des efforts pour renforcer la confiance politique entre le MIU et les principaux Partis politiques dominicains et le Parti communiste du Vietnam. Il s’est engagé à soutenir le Vietnam sur les questions internationales et dans les forums multilatéraux dont tous deux sont membres.

Le dirigeant a respectueusement invité le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à visiter la République dominicaine. L’invitation a été acceptée.

Auparavant, la délégation de haut rang du MIU a eu un entretien avec Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti.

La délégation dominicaine a visité et travaillé avec les dirigeants du Groupe Viettel et du Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam ; s’est rendue hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, au feu le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et est allée fleurir la statue du célèbre professeur de la République dominicaine Juan Bosch dans le parc Hoa Binh à Hanoï.

