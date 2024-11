Des mesures disciplinaires contre les anciens responsables de Vinh Phuc



Photo : VNA/CVN

Il s'agit de Pham Van Vong, ancien membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti et de la délégation du Parti, et président du Conseil populaire provincial ; Phùng Quang Hung, ancien vice-secrétaire du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et président du Comité populaire provincial et Hà Hoa Binh, ancien membre du bureau permanent du Comité provincial du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti et vice-président du Comité populaire provincial.

Ils ont été reconnus coupables d'avoir violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives, en particulier en lien avec un projet entrepris par le groupe Phuc Son JSC, où ils ont non seulement violé les règlements du Parti sur les choses que les membres du Parti ne doivent pas faire, mais aussi manqué à leur devoir de prêcher par l'exemple.

Photo : VNA/CVN

Les conséquences sont graves, notamment des pertes financières substantielles pour le budget de l'État. Leurs actions ont également suscité l'inquiétude du public, gravement terni la réputation de l'organisation du Parti et des autorités locales, au point que des mesures disciplinaires sont envisagées.

Face à ces conclusions, la Commission a proposé que des mesures disciplinaires appropriées soient prises à l'encontre de ces anciens responsables.

VNA/CVN