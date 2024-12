Vietnam et Russie promeuvent leur coopération économique, commerciale et scientifique

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé jeudi 12 décembre la réunion du sous-comité vietnamien du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique.

Photo : VNA/CVN

Des rapports sur la mise en œuvre du plan global de développement de la coopération entre les deux pays d'ici 2030 et d'autres contenus de coopération bilatérale depuis la 25e réunion du Comité intergouvernemental en septembre dernier, ont été présentés.

Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères et agences concernés à se collaborer étroitement avec la partie russe pour relever des défis et mettre en œuvre pleinement et efficacement des accords de coopération déjà conclus lors de la 25e réunion du Comité intergouvernemental.

Les deux parties ont conclu une centaine de contenus de coopération dans plus de 20 domaines lors de la récente réunion du comité intergouvernemental Vietnam - Russie. Elles ont exprimé leur volonté de renforcer la confiance politique, d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de promouvoir le commerce bilatéral entre les deux pays.

VNA/CVN