Le Vietnam souligne l'importance de ses relations avec la Pologne

Le Vietnam attache toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme et souhaite renforcer les relations avec la Pologne, un partenaire prioritaire du Vietnam en Europe centrale, a déclaré Lê Thi Nga, présidente de la Commission des affaires judiciaires de l'Assemblée nationale et du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - Pologne.

>> Le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam célébré en Pologne

>> L'Association des Vietnamiens en Pologne fête ses 25 ans

Lors de sa rencontre à Hanoï le 12 décembre avec le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères (AE) de la Pologne, Władysław Teofil Bartoszewski, elle s'est dite confiante que l'échange de délégations, en particulier celles de haut niveau, aide les deux pays à élargir leur coopération dans les domaines traditionnels tout en recherchant une collaboration dans de nouveaux.

Photo : VNA/CVN

Elle a suggéré à Władysław Teofil Bartoszewski et au ministère polonais des AE de soutenir les échanges renforcés via les canaux du Parti, du gouvernement et de l'AN et les échanges entre les peuples afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle.

Lê Thi Nga a appelé les deux parties à renforcer leur collaboration au sein des forums et organisations internationales. Sur le plan économique, les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays ont continué de prospérer, témoignant d'une dynamique positive.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le commerce bilatéral a atteint plus de 2,5 milliards de dollars, la Pologne devenant le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale tandis que le Vietnam devenait le partenaire commercial le plus important de la Pologne en Asie du Sud-Est.

Lê Thi Nga a exhorté les deux parties à mettre en œuvre activement le mécanisme de consultation bilatérale dédié à la coopération économique. L'objectif étant de stimuler davantage les échanges commerciaux et les investissements.

Elle a également appelé la Pologne à accélérer le processus de ratification de l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et à plaider auprès de la Commission européenne pour la levée rapide du "carton jaune" imposé contre les fruits de mer vietnamiens.

Le représentant polonais a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer la coopération bilatérale avec le Vietnam, en encourageant une collaboration plus étroite entre les différents ministères et secteurs des deux pays.

VNA/CVN