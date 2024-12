Le Vietnam apprécie les contributions du complexe Samsung Vietnam à son développement

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a hautement apprécié les efforts, la détermination et les résultats obtenus par le groupe Samsung dans son processus d’investissement et d’affaires au Vietnam ces dernières années en recevant ce jeudi 12 décembre à Hanoï Choi Joo Ho, directeur général du complexe Samsung Vietnam.

Le groupe Samsung a accompagné, coordonné et partagé avec le Vietnam des informations et des expériences d'autres pays dans l'élaboration de politiques préférentielles et de soutien à l'investissement, a ajouté Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les relations Vietnam - République de Corée se trouvaient à la meilleure période de développement de l'histoire. C'est la base pour que les entreprises des deux pays se sentent en sécurité dans une coopération à long terme, à plus grande échelle et plus fructueuse. Pendant de nombreuses années, la République de Corée a toujours maintenu la première place en matière d'investissement direct au Vietnam (au 30 novembre 2024, les investissements sud-coréens au Vietnam ont atteint 89,11 milliards d'USD).

Choi Joo Ho, pour sa part, a informé le dirigeant vietnamien de la situation de la production et des activités commerciales, des plans d'investissement dans les temps à venir de Samsung et a en même temps évoqué quelques recommandations et propositions.

En novembre 2024, le chiffre d'affaires des exportations du complexe Samsung Vietnam était d'environ 50,8 milliards d'USD, soit l'équivalent de la même période de l'année dernière, a-t-il annoncé. Il a affirmé que son groupe considérait toujours le Vietnam comme un pays prioritaire pour la poursuite de ses investissements dans l'avenir. Le groupe va accroître ses investissements et investir dans de nouveaux projets au Vietnam, dont celui de construction de la plus grande usine de production d'écrans au monde à Bac Ninh au Nord.

Il a souhaité que le gouvernement vietnamien promulgue bientôt le Décret sur la création, la gestion et l'utilisation du Fonds de soutien aux investissements.

Corridor juridique favorable aux investissements

Selon Trân Thanh Mân, le Fonds soutiendra les entreprises, y compris les entreprises sud-coréennes et sera appliqué pour les entreprises de haute technologie ; les entreprises ayant des projets d’investissement pour fabriquer des produits de haute technologie ; les entreprises ayant des projets d'applications de haute technologie et les entreprises ayant des projets d'investissement dans des centres de recherche et développement.

Concernant le domaine des semi-conducteurs, le président de l'Assemblée nationale a souligné que le Vietnam accueillait et souhaitait avoir une coopération étroite et globale avec les principaux pays, économies, entreprises et partenaires mondiaux dans le domaine des semi-conducteurs, dont le groupe Samsung. Il a souhaité que dans les temps à venir Samsung devienne un investisseur stratégique, le plus grand contributeur à l'économie vietnamienne, développe la sous-traitance industrielle, les puces et les semi-conducteurs et promeuve l'innovation au Vietnam.

Il a affirmé que le Parti, l'État, l'Assemblée nationale et le gouvernement du Vietnam soutenaient et étaient prêts à créer un corridor juridique favorable aux investissements, à la production et aux activités commerciales des entreprises nationales et étrangères, y compris les entreprises sud-coréennes et le groupe Samsung.

VNA/CVN