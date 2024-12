Deux hauts responsables de Dak Lak sanctionnés pour des actes répréhensibles

Dans la décision N°1549/QD-TTG du 12 décembre, le chef du gouvernement a adressé un blâme à Pham Ngoc Nghi, président du Comité populaire de Dak Lak, en raison de violations et de manquements à ses devoirs, pour lesquels il a reçu des sanctions disciplinaires du Parti. La mesure disciplinaire prend effet à partir du 8 novembre 2024, date à laquelle la Commission de contrôle du Comité central du Parti a rendu une décision constatant ses violations.





Dans une autre décision, N°1542/QD-TTG, rendue le 11 décembre, le Premier ministre a également prononcé un blâme à l’égard de Nguyên Tuân Hà, vice-président du Comité populaire de Dak Lak, en raison de violations et de manquements aux obligations professionnelles, conformément aux mesures disciplinaires antérieures du Parti. Cette mesure disciplinaire entre également en vigueur à partir du 8 novembre 2024.

Les 28 et 29 octobre 2024, la Commission de contrôle du Comité central du Parti a tenu sa 49e session à Hanoi, au cours de laquelle elle a examiné et proposé des mesures disciplinaires à l’encontre de plusieurs organisations et membres du Parti reconnus coupables d’avoir violé les règlements du Parti, y compris ces deux responsables.

Au cours de cette session, la Commission de contrôle a constaté que le Comité des affaires civiles du Parti du Comité populaire provincial, au cours des mandats 2016-2021 et 2021-2026, a violé le principe de centralisme démocratique et les règlements de travail, n’a pas rempli ses responsabilités et a négligé le leadership et la gestion.

Cela a permis au Comité populaire provincial et à plusieurs organisations et individus de commettre des violations des règlements du Parti et des lois de l’État dans certains projets, notamment la construction d’un tronçon de la route Hô Chi Minh contournant l’est de la ville de Buôn Ma Thuôt et dans certains projets d’énergie solaire et éolienne.

Dans le même temps, certains responsables provinciaux clés ont violé les règlements du Parti et les lois de l’État concernant la lutte contre la corruption et la négativité, ont enfreint les règlements sur les choses interdites aux membres du Parti et la responsabilité d’être exemplaires en tant que cadres et membres du Parti.

Pham Ngoc Nghi, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité des affaires civiles du Parti et président du Comité populaire provincial, et Nguyên Tuân Hà, membre du Bureau permanent du Comité provincial du Parti, secrétaire adjoint du Comité des affaires civiles du Parti et vice-président du Comité populaire provincial, entre autres, doivent assumer personnellement la responsabilité de ces actes répréhensibles, a déclaré la Commission de contrôle.

Sur la base de la nature, de l’ampleur, des conséquences et des causes des violations, la commission a décidé d’imposer des réprimandes à titre de mesures disciplinaires à Pham Ngoc Nghi et Nguyên Tuân Hà.

