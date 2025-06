Le PM Pham Minh Chinh assiste à la séance plénière d’ouverture du WEF de Tianjin

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien était accompagné de cinq autres chefs d’État et de gouvernement, dont le Premier ministre chinois Li Qiang, le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, le président équatorien Daniel Noboa et le Premier ministre kirghize Adylbek Kasymaliev.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a souligné l’importance de cet événement pour la promotion du multilatéralisme, du commerce et des investissements mondiaux, ainsi que de l’esprit d’entreprise dans un contexte de profondes mutations du paysage économique mondial.

Sous le thème "L’entrepreneuriat pour une nouvelle ère", la réunion annuelle rassemble plus de 1.700 délégués, dont des dirigeants de haut rang, des responsables de ministères et d’agences, des représentants d’organisations internationales, des experts, des universitaires et des chefs d’entreprise de près de 100 pays.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh interviendra lors de plusieurs tables rondes clés et sera l’invité spécial d’un dialogue politique sur le thème "La nouvelle ère du Vietnam : de la vision à l’action".

Il s’agir de la troisième fois consécutive que le chef du gouvernement vietnamien est invité à participer à la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial.

Photo : VNA/CVN

Du 24 au 26 juin, l’événement proposera plus de 120 sessions axées sur le dialogue et la collaboration. Les discussions s’articuleront autour de cinq thèmes principaux : le décryptage de l’économie mondiale ; les perspectives de la Chine ; la transformation industrielle ; l’investissement dans les populations et la planète ; et les nouvelles énergies et matériaux.

VNA/CVN