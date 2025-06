Le Premier ministre Pham Minh Chinh expose la voie du Vietnam au WEF

Les deux dirigeants ont discuté de la nouvelle vision du développement du Vietnam et de son expérience dans la construction d’une économie indépendante, autonome et intégrée au monde, ainsi que dans la gestion de l’instabilité mondiale grâce à une diplomatie proactive.

Le président-directeur général du WEF a qualifié le Vietnam de réussite remarquable pour sa résilience et sa croissance soutenue dans un contexte mondial instable.

Interrogé sur les moteurs de la dynamique du Vietnam, le chef du gouvernement vietnamien a exposé la vision du pays : devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, un objectif soutenu par un objectif ambitieux de croissance du PIB de 8% en 2025, avec une croissance à deux chiffres dans les années suivantes.

Le Vietnam a toutes les bases pour atteindre cet objectif, a-t-il déclaré, soulignant une voie de développement ancrée dans le marxisme-léninisme et la pensée du Président Hô Chi Minh, ainsi que dans un riche patrimoine culturel, le tout soutenu par un système politique dirigé par le Parti communiste du Vietnam et un État "du peuple, par le peuple, pour le peuple".

Cela a propulsé le Vietnam au troisième rang des économies d’Asie du Sud-Est, se rapprochant du statut de pays à revenu intermédiaire supérieur. Avec 17 accords de libre-échange (ALE) couvrant 60 économies et une place parmi les 20 premières économies commerciales mondiales, le niveau élevé d’ouverture économique du Vietnam et son expertise, aguerrie aux crises, le positionnent favorablement pour une croissance continue, a-t-il indiqué.

Le dialogue a également mis en lumière la politique étrangère du Vietnam, que Borge Brende a saluée pour son équilibre avec les grandes puissances comme la Chine et les États-Unis, ses deux principaux partenaires commerciaux, qui représentent la moitié de ses échanges commerciaux totaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé la politique étrangère du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, le multilatéralisme et la diversification, qui positionne le pays comme un partenaire de confiance et un membre responsable de la communauté internationale. Sur le plan économique, a-t-il déclaré, le Vietnam diversifie ses marchés, ses produits et ses chaînes d’approvisionnement afin de rester agile face aux mutations mondiales.

Concernant la construction d’une économie de marché à orientation socialiste, le chef du gouvernement a réitéré la détermination du Vietnam à bâtir une économie indépendante et autonome. "Les ressources internes demeurent le moteur fondamental, stratégique et à long terme de la croissance, tandis que les ressources externes jouent un rôle décisif", a-t-il souligné.

Abordant les défis mondiaux, il a appelé à l’unité et à l’adaptabilité, considérant les crises comme des opportunités pour les nations dotées d’un état d’esprit et de stratégies adaptés.

La session s’est conclue par une séance de questions-réponses animée, au cours de laquelle le chef du gouvernement a répondu aux questions d’universitaires et de délégués internationaux, exposant les récentes réformes du Vietnam. Il a détaillé les refontes des mécanismes, des infrastructures et du capital humain, ainsi que la simplification des procédures administratives, la décentralisation de la gouvernance et la restructuration du système politique avec un modèle de gouvernance locale à deux niveaux.

