Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Chine

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a présenté le fonctionnement de l’ambassade et la situation de la communauté vietnamienne.

Des représentants de la communauté vietnamienne et des étudiants d’outre-mer ont exprimé leur gratitude pour le soutien du Parti et de l’État, leur joie devant le développement des relations vietnamo-chinoise et leur engagement à préserver l’identité vietnamienne à l’étranger. Ils ont exprimé leur soutien aux récentes politiques clés du pays, notamment la réforme de l’appareil d’État et la lutte contre la contrebande.

Ils ont notamment salué l’adoption récente de la Loi sur la nationalité (amendée), qui facilite la réintégration des Vietnamiens résidant à l’étranger dans leur nationalité vietnamienne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et d’autres dirigeants du Parti et de l’État. Il a noté avec satisfaction que la communauté vietnamienne en Chine comptait désormais plus de 100.000 personnes, dont plus de 23.000 étudiants et chercheurs.

Partageant les résultats de son voyage, il a fait savoir que c’était la troisième année consécutive que le Vietnam était invité par la Chine et le FEM à participer à la réunion des nouveaux champions, témoignant de l’importance attachée par la Chine au partenariat bilatéral et de la reconnaissance internationale des réalisations du Vietnam en matière de développement et de son statut mondial croissant.

Il a souligné que le renforcement de l’amitié avec la Chine demeurait une nécessité objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam, ajoutant que l’expérience de la Chine en matière de développement offrait de précieux enseignements au Vietnam.

Le chef du gouvernement a également informé les participants de la situation actuelle du pays, de ses récentes réalisations majeures et globales, ainsi que des orientations stratégiques et des tâches à venir.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que l’objectif premier du Parti et de l’État est de maintenir fermement l’indépendance et la souveraineté nationales tout en garantissant une prospérité et un bonheur accrus à la population. Il a mis l’accent sur l’objectif de devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré que le Parti et l’État vietnamiens considèrent les Vietnamiens résidant à l’étranger comme une partie intégrante de la nation. Le gouvernement s’engage à les soutenir dans leur statut juridique, leur intégration et le renforcement des liens avec leur patrie. Il a indiqué que les commentaires de la communauté avaient été pris en compte lors de la révision des lois relatives au foncier, au logement, à la nationalité et aux visas.

Il a exhorté la communauté à poursuivre ses efforts en matière de travail et d’études, à contribuer à la société de résidence et à la patrie vietnamienne, à préserver la fierté et l’unité nationales et à respecter scrupuleusement les lois locales. Il a également appelé l’ambassade à servir la communauté avec dévouement, à assurer la protection des citoyens et à servir de pont entre les Vietnamiens d’outre-mer et leur patrie.

VNA/CVN