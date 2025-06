Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue sénégalais à Tianjin

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, et du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko et aux autres dirigeants sénégalais.

Il a également transmis une invitation du président Luong Cuong au président Bassirou Diomaye Faye pour assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, en octobre à Hanoï.

Soulignant le principe vietnamien de "travailler ensemble, bénéficier ensemble et se développer ensemble", il a réitéré la volonté du Vietnam de continuer à déployer des experts agricoles pour soutenir la sécurité alimentaire du Sénégal par des méthodes toujours plus efficaces et innovantes.

Rappelant l’obtention récente du statut d’observateur auprès de l’Union africaine (UA), il a sollicité le soutien du Sénégal pour approfondir ses liens avec les pays africains et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tout en sollicitant une assistance pour les citoyens et les travailleurs vietnamiens au Sénégal.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a, pour sa part, affirmé la haute estime du Sénégal pour son amitié avec le Vietnam et a exprimé sa volonté d’intensifier les échanges bilatéraux et les liens interpersonnels.

Il a souligné la volonté de son pays de servir de passerelle pour promouvoir la coopération entre le Vietnam, l’UA et la CEDEAO, et a encouragé les entreprises vietnamiennes à explorer le marché de consommation ouest-africain, qui compte 400 millions de consommateurs.

Photo : VNA/CVN

Remerciant le Vietnam pour son aide agricole, il a exprimé son espoir de voir son soutien se poursuivre dans la culture du riz et de l’anacarde. Il a salué le succès du modèle de coopération agricole vietnamien dans d’autres pays et a exprimé son intérêt pour l’extension de ce modèle au bénéfice du Sénégal et d’autres pays du Sud.

Les deux dirigeants ont convenu d’intensifier les échanges de haut niveau et les visites mutuelles, de stimuler les activités de promotion du commerce et des investissements, de faciliter les relations commerciales et de favoriser l’accès aux marchés pour les principaux produits d’exportation de l’autre partie, en mettant l’accent sur l’agriculture.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le Premier ministre Ousmane Sonko à se rendre au Vietnam, invitation que le dirigeant sénégalais a acceptée avec plaisir.

VNA/CVN