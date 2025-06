Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les dirigeants du WEF

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité Brabeck-Letmathe pour ses nouvelles fonctions et s'est dit confiant que le WEF continuerait d'être un mécanisme de dialogue mondial prestigieux, un pont reliant les secteurs public-privé et un canal très efficace pour promouvoir la coopération multilatérale.

Il a salué le thème et les priorités du WEF Tianjin 2025, affirmant qu'ils reflètent les principaux enjeux économiques régionaux et mondiaux et s'alignent étroitement sur l'orientation politique actuelle du Vietnam.

Le Premier ministre a affirmé l'appréciation du Vietnam pour le rôle du WEF et s'est réjoui du développement, de plus en plus approfondi et substantiel du partenariat entre les deux parties.

Pham Minh Chinh a proposé au WEF de soutienir le bon fonctionnement du Centre pour la quatrième révolution industrielle à Hô Chi Minh-Ville, afin de le positionner comme un modèle de référence au sein du réseau mondial du WEF et un moteur d'adoption des technologies de pointe dans les secteurs clés de l'économie du futur.

Il a également suggéré de renforcer la connectivité entre le Vietnam et les entreprises mondiales grâce au WEF, d'attirer des investissements de qualité et de transformer le Forum économique de Hô Chi Minh-Ville en une réunion annuelle d'automne du WEF.

Peter Brabeck-Letmathe a remercié le Premier ministre vietnamien pour sa participation au WEF Tianjin 2025 et a salué la participation active et positif du Vietnam aux réunions du WEF au fil des ans. Il a également salué la gouvernance économique flexible et efficace du Vietnam, ainsi que sa politique étrangère axée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification et la multilatéralisation.

Il s'est engagé à accélérer la mise en œuvre du protocole d'accord Vietnam-WEF de 2023, signé à Tianjin, en mettant l'accent sur des projets concrets et axés sur les résultats, et à élargir la collaboration du Vietnam avec les autres membres et partenaires du WEF.

Lors de sa rencontre avec Borge Brende, Pdg du WEF, ce dernier a salué les performances de développement du Vietnam, notamment la croissance impressionnante de plus de 7% de son PIB en 2024, ainsi que l'objectif ambitieux du pays d'atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir, en contraste avec la tendance mondiale au ralentissement économique.

Borge Brende a affirmé que le Vietnam continue de susciter un vif intérêt de la part du WEF et de sa communauté d'affaires. Il a souligné que les échanges du Premier ministre Chinh au WEF au cours des trois dernières années avaient laissé une forte impression et favorisé une meilleure compréhension des politiques vietnamiennes, encourageant les entreprises à explorer les opportunités d'investissement dans le pays.

Il a également souligné le rôle du Vietnam dans l'organisation du WEF-ASEAN 2018 et a exprimé le souhait d'organiser conjointement un autre événement majeur du WEF au Vietnam dans un avenir proche, contribuant ainsi à renforcer la coopération du Vietnam avec les membres et partenaires du WEF.

