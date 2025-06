Les géants technologiques appelés à booster leur coopération avec le Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré mercredi 25 juin à Tianjin, en Chine, des dirigeants de grandes entreprises technologiques mondiales et d’un Fonds d’investissement afin de renforcer la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

Ces rencontres ont eu lieu en marge de la 16e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial à Tianjin.

Lors d’un entretien avec le dirigeant vietnamien, le président de Cisco pour la région Asie-Pacifique, le Japon et la Grande Chine (APJC), Dave West, a présenté Cisco comme l’une des plus grandes entreprises technologiques mondiales, reconnue pour son rôle pionnier dans les équipements réseau et les solutions informatiques, notamment dans les domaines du routage, de la commutation, de la cybersécurité, du cloud computing et des communications unifiées.

Il a souligné que Cisco avait commencé à fabriquer des équipements au Vietnam en 2022, et que le pays représentait désormais environ 30% de la production mondiale du groupe. De plus, Cisco a contribué au développement de la main-d’œuvre technologique vietnamienne en soutenant la formation de quelque 100.000 professionnels.

Saluant la vision du Vietnam en matière de développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, Dave West a exprimé la volonté de Cisco de s’engager davantage dans ce processus, notamment dans le développement des infrastructures technologiques et la formation des ressources humaines, notamment dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA), dans le déploiement de modèles de développement et d’application de l’IA, ainsi que dans la garantie de la cybersécurité.

Au cours de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la productivité des opérations de Cisco à l’échelle mondiale et au Vietnam. Il a salué l’intention du groupe d’élargir sa coopération avec le Vietnam en matière d’innovation, d’application de technologies de pointe et de transformation numérique.

Le Vietnam considère la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels de la restructuration économique et de l’établissement d’un nouveau modèle de croissance, avec pour objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a appelé Cisco à élargir ses partenariats d’investissement au Vietnam et à servir de passerelle pour attirer d’autres entreprises américaines et partenaires de Cisco à investir dans le pays. Il a proposé que Cisco collabore avec les ministères, agences et entreprises vietnamiens, notamment le ministère des Sciences et des Technologies, Viettel et CMC, afin de mener à bien des programmes et projets de coopération spécifiques.

Il a également invité les dirigeants de Cisco à se rendre au Vietnam dès que possible afin de discuter de la création d’un centre de recherche et de formation axé sur les semi-conducteurs, l’IA, la gouvernance des réseaux, la cybersécurité et la transformation numérique.

En outre, il a demandé à Cisco de soutenir le Vietnam dans la formation de 100.000 professionnels des semi-conducteurs et de l’IA au cours des cinq prochaines années, et de partager des ressources pour aider le pays à mettre en œuvre sa campagne "Alphabétisation numérique pour tous".

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Yinglan Tan, fondateur gérant d’Insignia Ventures Partners.

Yinglan Tan a rappelé qu’Insignia Ventures Partners est une société de capital-risque basée à Singapour, créée en 2017 et spécialisée dans les investissements technologiques. Au Vietnam, elle possède un bureau à Hô Chi Minh-Ville et a investi dans de nombreuses startups technologiques vietnamiennes telles que Logivan, Edmicro, Waves, Finhay et Propzy.

Il a exprimé la volonté du fonds de s’engager davantage dans le développement du mouvement des startups et de l’innovation au Vietnam, en mettant l’accent sur les initiatives portées par les jeunes et le développement des ressources humaines technologiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les réalisations d’Insignia Ventures Partners et a exprimé sa gratitude pour sa contribution au développement des startups et des entreprises innovantes vietnamiennes.

Partageant la volonté du Vietnam de renforcer la collaboration entre les entreprises technologiques et les fonds d’investissement afin de promouvoir le développement des ressources humaines dans le secteur informatique et l’innovation et l’écosystème des startups dans le pays, il a indiqué que le gouvernement vietnamien avait récemment approuvé une liste de technologies et de produits stratégiques couvrant 11 secteurs prioritaires, dont l’IA, le cloud computing, l’informatique quantique, les données et la blockchain, ainsi que les nouvelles technologies pour l’exploitation de l’espace souterrain, marin et spatial. Il a suggéré à Insignia Ventures Partners d’explorer les opportunités d’investissement dans ces domaines afin de bénéficier de politiques préférentielles et de participer à la place financière internationale que le Vietnam est en train de construire.

Le chef du gouvernement a également exhorté l’entreprise à accélérer ses efforts pour lancer un fonds d’investissement exclusivement destiné au Vietnam et à mettre en place des mécanismes de coopération en matière d’investissement supplémentaires afin de soutenir la croissance des startups locales et de l’écosystème d’innovation. Il l’a encouragée à associer ses entreprises mondiales en portefeuille afin de développer ses activités de R&D, ses activités commerciales et sa production au Vietnam, en tirant parti des incitations du pays en matière de haute technologie et en contribuant à l’écosystème technologique local.

Il a également suggéré que l’entreprise partage son expérience avec le gouvernement vietnamien et lui fournisse des conseils sur des politiques et mécanismes innovants pour mieux soutenir les entreprises et les startups.

Lors d’une autre rencontre, Brand Cheng, président-directeur général de Foxconn Industrial Internet (FII), a présenté l’envergure et les atouts de l’entreprise, notamment dans la fourniture de solutions de fabrication intelligente et de services numériques industriels.

Il a exprimé la volonté de l’entreprise de coopérer avec le Vietnam pour former une main-d’œuvre experte en technologie et développer la collaboration dans les centres de données d’IA, la fabrication verte et le développement durable. Il a également exprimé l’espoir que le Vietnam accorde la priorité à la certification des hautes technologies pour les entreprises du groupe Foxconn.

Saluant les investissements réussis de FII au Vietnam et ses futurs projets de coopération, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé l’entreprise à poursuivre ses recherches et à accroître ses investissements dans le pays. Il a encouragé FII à exploiter son réseau d’investissement pour promouvoir les activités de recherche, de développement et de fabrication au Vietnam, contribuant ainsi à la croissance de l’écosystème technologique local. Il a également suggéré que Foxconn transfère des technologies et établisse des usines de production de semi-conducteurs au Vietnam.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait de créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, dont FII, pour investir efficacement au Vietnam, et a exprimé l’espoir que l’entreprise partagerait son expérience, contribuant ainsi à la construction d’un écosystème technologique et à la promotion de la transformation numérique nationale au Vietnam.

