Le Pentagone demanderait plus de 200 milliards de dollars pour financer le conflit au Moyen-Orient

Le Pentagone a demandé à la Maison Blanche d'approuver une demande de plus de 200 milliards de dollars afin que le Congrès finance les frappes américaines en cours contre l'Iran, une initiative susceptible de déclencher une bataille partisane majeure au Capitole, a rapporté le 18 mars le quotidien américain The Washington Post (WP), citant un haut responsable américain et trois autres personnes proches du dossier.

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Ce montant dépasserait de loin le coût de la campagne militaire des États-Unis contre l'Iran à ce jour et vise à accroître de toute urgence la production d'armes essentielles dont les stocks se sont épuisés depuis le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février, précise l'article. On ignore encore quel montant la Maison Blanche demandera finalement au Congrès d'approuver, alors que certains responsables du gouvernement estiment que la demande du département de la Défense a peu de chances d'être acceptée, selon le WP, qui cite un haut responsable de l'administration Trump s'exprimant sous couvert d'anonymat. Le coût des frappes américaines contre l'Iran a rapidement augmenté, dépassant les 11 milliards de dollars pour la seule première semaine, indique l'article, citant plusieurs responsables.

Xinhua/VNA/CVN