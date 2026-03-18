Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Finlande vont financer et acquérir des équipements de défense

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"Dans l'intérêt de la sécurité européenne, nous devons agir ensemble. C'est pourquoi les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Finlande prennent l'initiative de faire progresser les acquisitions conjointes et la coordination des appels d'offres en matière d'équipements de défense," a écrit le ministre sur la plateforme du réseau social X. Dans une déclaration commune, les trois pays ont indiqué qu'ils étudient la création d'un nouveau mécanisme de financement d'ici 2027, en coopération avec d'autres partenaires. Cette initiative vise à regrouper la demande, à rationaliser les achats, à accélérer les investissements dans la défense et à accroître la disponibilité des capacités essentielles, en particulier les munitions. La déclaration ajoute que le mécanisme proposé a pour but de renforcer la dissuasion collective, d'étendre la capacité industrielle de défense et d'améliorer les capacités militaires grâce à des efforts plus intégrés en matière d'achats.

Xinhua/VNA/CVN