EAU : l'incendie sur un site pétrolier de Fujairah maîtrisé

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L'incendie qui s'est déclaré sur un site pétrolier de Fujairah, aux Emirats arabes unis (EAU), à la suite d'une attaque de drone, a été maîtrisé, ont annoncé lundi 16 mars les autorités. Les responsables ont confirmé que l'incendie s'était produit dans la zone industrielle pétrolière de Fujairah, sans faire de blessés. Des équipes locales de la défense civile sont intervenues immédiatement et ont maîtrisé l'incendie. C'est la troisième fois que la zone est ciblée ces derniers jours dans un contexte de tensions régionales croissantes, a indiqué le Bureau des médias de Fujairah. Une attaque de drone et un incendie similaire ont été enregistrés samedi dernier 14 mars. La zone industrielle pétrolière de Fujairah est un pôle stratégique pour le ravitaillement des navires et un terminal clé pour l'exportation du pétrole brut des EAU. Située en dehors du détroit d'Ormuz, elle joue un rôle vital dans les flux mondiaux d'approvisionnement en pétrole. Les autorités ont exhorté le public à suivre les informations provenant de sources officielles et à éviter de propager des rumeurs, soulignant que la situation était étroitement surveillée et que les mesures nécessaires étaient prises pour garantir la sécurité publique. Les EAU, ainsi que d'autres États du Golfe, ont été ciblés par des attaques de missiles et de drones dans le cadre de l'escalade régionale liée aux actions militaires conjointement menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN