Les vainqueurs dans les principales catégories aux Oscars

Voici les gagnants des principales catégories de la 98 e cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dimanche 15 mars à Los Angeles.

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Voici les gagnants des principales catégories de la 98e cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dimanche 15 mars à Los Angeles.

Meilleur film

"Une bataille après l'autre"

Meilleur réalisateur

Paul Thomas Anderson, "Une bataille après l'autre"

Meilleure actrice

Jessie Buckley, "Hamnet"

Meilleur acteur

Michael B. Jordan, "Sinners"

Meilleure actrice dans un second rôle

Amy Madigan, "Evanouis"

Meilleur acteur dans un second rôle

Sean Penn, "Une bataille après l'autre"

Meilleur film international

"Valeur Sentimentale" (Norvège)

Meilleur film d'animation

"Kpop Demon Hunters"

Meilleur documentaire

"Mr. Nobody against Putin"

Films avec le plus de trophées

"Une bataille après l'autre"

AFP/VNA/CVN