Les vainqueurs dans les principales catégories aux Oscars

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Voici les gagnants des principales catégories de la 98e cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dimanche 15 mars à Los Angeles.
Meilleur film
"Une bataille après l'autre"
Meilleur réalisateur
Paul Thomas Anderson, "Une bataille après l'autre"
Meilleure actrice
Jessie Buckley, "Hamnet"
Meilleur acteur
Michael B. Jordan, "Sinners"
Meilleure actrice dans un second rôle
Amy Madigan, "Evanouis"
Meilleur acteur dans un second rôle
Sean Penn, "Une bataille après l'autre"
Meilleur film international
"Valeur Sentimentale" (Norvège)
Meilleur film d'animation
"Kpop Demon Hunters"
Meilleur documentaire
"Mr. Nobody against Putin"
Films avec le plus de trophées
"Une bataille après l'autre"
AFP/VNA/CVN