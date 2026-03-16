La production industrielle chinoise en hausse de 6,3% sur les deux premiers mois

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La production industrielle à valeur ajoutée de la Chine, un indicateur économique important, a augmenté de 6,3% en glissement annuel au cours des deux premiers mois de 2026, selon les données officielles publiées lundi 16 mars par le Bureau d'État des statistiques (BES). Le rythme était de 1,1 point de pourcentage supérieur à la croissance rapportée en décembre 2025, selon le BES. Sur le seul mois de février, la production industrielle a progressé de 0,83% par rapport à janvier. La production industrielle mesure l'activité des grandes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel principal s'élève à au moins 20 millions de yuans (environ 2,9 millions de dollars). En outre, la production à valeur ajoutée du secteur minier a augmenté de 6,1% en glissement annuel sur cette période, tandis que celle du secteur manufacturier a progressé de 6,6%. La production à valeur ajoutée des secteurs de la production et de la distribution d'électricité, de chauffage, de gaz et d'eau a augmenté de 4,7%.

Xinhua/VNA/CVN