Des drones frappent l'aéroport du Koweït et endommagent le système radar

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"L'aéroport international du Koweït a été pris pour cible ce soir par plusieurs drones, qui ont endommagé le système radar de l'aéroport", a déclaré Abdullah Al-Rajhi, porte-parole de la Direction générale de l'aviation civile du Koweït, dans un communiqué publié sur X. Les autorités n'ont pas immédiatement identifié l'origine des drones ni fourni de détails sur l'étendue des dégâts. L'autorité de l'aviation civile a indiqué que la situation avait été gérée conformément au plan d'intervention d'urgence de l'aéroport, activé dès le début de la crise régionale. Cette attaque survient dans un contexte de tensions croissantes suite aux frappes conjointes américano-israéliennes contre l'Iran qui ont débuté le 28 février. L'Iran a depuis riposté par des attaques de missiles et de drones visant des cibles israéliennes et américaines à travers le Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN