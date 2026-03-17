L'UNRWA : les tempêtes de sable aggravent la souffrance des familles palestiniennes dans la bande de Gaza

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a affirmé lundi 16 mars que les tempêtes de sable ayant frappé la bande de Gaza aggravent la souffrance des familles palestiniennes vivant dans des abris surpeuplés et des tentes, alors que se poursuit l'agression de l'occupation sioniste et ses violations de l'accord de cessez-le-feu.

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Dans une publication sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, l'agence onusienne a indiqué que "les tempêtes de sable qui ont balayé la bande de Gaza samedi dernier, ont rempli l'air de poussière et considérablement réduit la visibilité", soulignant qu'elles constituent "un défi supplémentaire pour les familles vivant dans des abris surpeuplés, des tentes et des bâtiments détruits". L'UNRWA a ajouté que "la poussière qui s'infiltre partout, aggrave le quotidien des enfants et des familles déjà confrontés à de graves difficultés", précisant que "malgré ces conditions, l'agence poursuit ses efforts pour soutenir les communautés en leur fournissant des services essentiels, notamment les soins de santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable".

APS/VNA/CVN