Trump menace l'Iran d'une frappe massive si Téhéran attaque à nouveau le Qatar

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Les propos de M. Trump font suite à l'attaque menée par l'Iran contre des installations de gaz naturel liquéfié du Qatar, en riposte à l'attaque par Israël contre le gisement de gaz naturel offshore de South Pars, situé dans le golfe Persique, que l'Iran partage avec Doha. "Les États-Unis n'étaient pas au courant de cette attaque particulière, et le Qatar n'y était en aucune manière impliqué, ni n'avait la moindre idée qu'elle allait se produire", a assuré M. Trump. Si l'Iran attaque à nouveau le Qatar, "les États-Unis d'Amérique, avec ou sans l'aide ou le consentement d'Israël, feront exploser massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant", a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN