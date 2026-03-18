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|Le président américain Donald Trump à Washington.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Nous ne sommes pas encore prêts à partir, mais nous partirons dans un avenir proche", a dit M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche.
Interrogé sur l'existence d'un plan pour "le jour d'après" le conflit avec l'Iran, M. Trump n'a donné aucun détail, réitérant son affirmation selon laquelle l'Iran a été "décimé à tous les égards" depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques à grande échelle contre ce pays le 28 février.
Il faudrait une décennie à l'Iran pour se reconstruire, a-t-il déclaré.
M. Trump a dit aux journalistes que s'il envoie des troupes terrestres américaines en Iran, il ne craint pas que cela ne se transforme en un nouveau Vietnam pour les États-Unis.
Selon des analystes locaux, si Washington prévoit de s'emparer de l'île de Kharg, principale plaque tournante de l'exportation du pétrole iranien, et de cibler une installation souterraine à Ispahan où serait stockée une grande partie de ses matières nucléaires, des opérations terrestres américaines ou israéliennes seraient probablement nécessaires.
Xinhua/VNA/CVN