Trump déclare que les États-Unis ne sont "pas prêts" à mettre fin au conflit avec l'Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi 17 mars que Washington n'est "pas prêt " à mettre fin au conflit avec l'Iran, qui entre désormais dans sa troisième semaine.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous ne sommes pas encore prêts à partir, mais nous partirons dans un avenir proche", a dit M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

Interrogé sur l'existence d'un plan pour "le jour d'après" le conflit avec l'Iran, M. Trump n'a donné aucun détail, réitérant son affirmation selon laquelle l'Iran a été "décimé à tous les égards" depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques à grande échelle contre ce pays le 28 février.

Il faudrait une décennie à l'Iran pour se reconstruire, a-t-il déclaré.

M. Trump a dit aux journalistes que s'il envoie des troupes terrestres américaines en Iran, il ne craint pas que cela ne se transforme en un nouveau Vietnam pour les États-Unis.

Selon des analystes locaux, si Washington prévoit de s'emparer de l'île de Kharg, principale plaque tournante de l'exportation du pétrole iranien, et de cibler une installation souterraine à Ispahan où serait stockée une grande partie de ses matières nucléaires, des opérations terrestres américaines ou israéliennes seraient probablement nécessaires.

Xinhua/VNA/CVN