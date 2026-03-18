Quatre morts et un blessé dans l'effondrement d'un échafaudage à Vienne

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Selon la brigade des pompiers, des parties de l'échafaudage et du coffrage se sont détachées aux alentours de 14h30 heure locale (13h30 GMT), lors de travaux de bétonnage sur un bâtiment ancien, avant de tomber dans la cour intérieure du bâtiment, ensevelissant les ouvriers sous les décombres. Un travailleur de 45 ans a été grièvement blessé et amené à l'hôpital pour y être soigné, selon le reportage.
Xinhua/VNA/CVN