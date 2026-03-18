Autriche

Quatre morts et un blessé dans l'effondrement d'un échafaudage à Vienne

Quatre personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée lorsqu'un échafaudage s'est effondré mardi après-midi 17 mars dans le quartier d'Alsergrund à Vienne, a rapporté la chaîne de télévision autrichienne ORF.

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Selon la brigade des pompiers, des parties de l'échafaudage et du coffrage se sont détachées aux alentours de 14h30 heure locale (13h30 GMT), lors de travaux de bétonnage sur un bâtiment ancien, avant de tomber dans la cour intérieure du bâtiment, ensevelissant les ouvriers sous les décombres. Un travailleur de 45 ans a été grièvement blessé et amené à l'hôpital pour y être soigné, selon le reportage.

Xinhua/VNA/CVN