La Russie dit avoir abattu 145 drones ukrainiens pendant la nuit

>> La Russie dit avoir abattu plus d'une centaine de drones ukrainiens

>> L'Ukraine obtient 38 milliards de dollars d'aide militaire de la part de ses partenaires occidentaux

Le ministère russe de la Défense a déclaré lundi 16 mars que les systèmes de défense aérienne russes avaient abattu 145 drones à voilure fixe ukrainiens au cours de la nuit, dont des dizaines qui visaient la région de Moscou. Entre 23h00 (20h GMT) dimanche 15 mars et 8h00 (5h00 GMT) lundi 16 mars, 53 drones au total ont été interceptés au-dessus de la région de Moscou, dont 46 se dirigeaient vers la capitale, a précisé le ministère. Trente-huit autres drones ont été abattus au-dessus de la région frontalière de Briansk. Sergueï Sobianine, maire de Moscou, a déclaré qu'au cours des deux derniers jours, les forces de défense aérienne avaient détruit environ 250 drones ukrainiens s'approchant de la ville et d'une deuxième ligne de défense située dans sa direction. Des restrictions de vol ont été introduites et levées à plusieurs reprises dans plusieurs aéroports de Moscou au cours de cette période, selon l'Agence fédérale russe du transport aérien.

Xinhua/VNA/CVN