Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers événements liés au conflit au Moyen-Orient, dans son 20 e jour le 19 mars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Fermeture d'un complexe gazier à Abou Dhabi

Abou Dhabi a fermé un complexe gazier après la chute de débris de missiles interceptés, a annoncé le 19 mars l'Émirat.

Un groupe irakien pro-iranien propose de cesser ses tirs contre l'ambassade américaine

Un influent groupe armé irakien pro-iranien, les Brigades du Hezbollah, s'est engagé le 19 mars à cesser pendant cinq jours les attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad, tout en présentant une série de conditions.

La France propose un moratoire des frappes contre "les infrastructures civiles", notamment énergétiques

Le président français Emmanuel Macron a proposé le 19 mars un moratoire sur les frappes contre les infrastructures civiles notamment énergétiques, disant avoir échangé avec le président américain Donald Trump et l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.

"Il est d'intérêt commun de mettre en œuvre sans délai un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles, en particulier les infrastructures énergétiques et hydrauliques", a-t-il affirmé sur X, appelant à ce que les populations soient "préservées de l'escalade militaire".

Trois Palestiniennes et un Israélien tués

Trois Palestiniennes ont été tuées le 18 mars au soir près de Hébron, dans le Sud de la Cisjordanie occupée, par la chute de débris de missile, a annoncé le Croissant-Rouge palestinien, peu après que l'armée israélienne a fait état de tirs iraniens.

Il s'agit des premiers morts palestiniens depuis le début du conflit.

Un homme a été tué dans le Centre d'Israël après une frappe de missiles iraniens, ont indiqué le 19 mars les secours, décrivant la victime comme un "travailleur étranger".

L'Iran menace d'intensifier ses frappes contre des infrastructures énergétiques

L'Iran a lancé le 18 mars au soir une série d'attaques contre des installations énergétiques au Qatar et en Arabie saoudite et menacé d'intensifier ces frappes si son secteur énergétique était de nouveau visé, après une attaque contre des installations iraniennes du site gazier de South Pars/North Dome, partagé avec le Qatar.

"Si cela se reproduit, les attaques contre vos infrastructures énergétiques et celles de vos alliés ne cesseront pas avant leur destruction totale et notre riposte sera bien plus sévère que les attaques de cette nuit", ont prévenu les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique.

Le Qatar expulse deux diplomates iraniens

Le Qatar a expulsé deux diplomates iraniens après une attaque de missiles iranienne qui a provoqué le 18 mars un incendie ayant fait des dégâts "considérables" sur la principale installation gazière du pays, selon les autorités.

Interception de drones en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite a fait état de l'interception de cinq drones s'approchant d'une installation énergétique dans l'Est du pays et de la chute d'un débris de missile près d'une raffinerie au sud de la capitale, Ryad.

Trump assiste au retour des corps de six militaires américains

Le président américain Donald Trump a assisté le 18 mars au retour des corps des six membres de l'équipage d'un avion américain de ravitaillement, morts dans le crash de leur appareil la semaine dernière dans l'Ouest de l'Irak, selon des photos diffusées par la Maison Blanche.

Le chef de la diplomatie française au Liban

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé se rendre le 19 mars au Liban, où l'armée israélienne poursuit son offensive contre le Hezbollah, afin de manifester le "soutien et de la solidarité de la France avec le peuple libanais, entraîné dans un conflit qu'il n'a pas choisie".

Funérailles d'Ali Larijani à Qom

Le chef de la sécurité en Iran, Ali Larijani, tué dans une frappe israélienne, sera inhumé le 19 mars dans la ville sainte de Qom, selon les autorités locales.

AFP/VNA/CVN