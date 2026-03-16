Le Japon commence à puiser dans ses réserves de pétrole

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Le Japon a commencé lundi 16 mars à puiser dans ses réserves de pétrole afin d'apaiser les inquiétudes concernant l'approvisionnement, dans un contexte d'escalade du conflit au Moyen-Orient, et d'assurer une distribution stable des produits pétroliers, ont rapporté les médias locaux. Selon l'agence de presse Kyodo News, le pays met initialement à disposition l'équivalent de 15 jours de réserves détenues par le secteur privé, qui sera suivi par l'équivalent d'un mois de réserves détenues par l'État. Le gouvernement japonais va réduire l'obligation de stockage pour les raffineries et les sociétés de négoce de pétrole de 70 à 55 jours, leur permettant ainsi d'utiliser une partie de leurs stocks existants. La Première ministre Sanae Takaichi a annoncé mercredi dernier 11 mars que le gouvernement prévoit de mettre sur le marché environ 80 millions de barils de pétrole, ce qui représente la plus importante mise en circulation jamais enregistrée. Ce volume équivaut à 45 jours de consommation nationale et représente 1,8 fois le volume mis sur le marché à la suite du séisme et du tsunami dévastateurs qui ont frappé le nord-est du Japon en 2011, a rapporté Kyodo News. Les préparatifs sont en cours pour vendre le pétrole provenant des réserves détenues par le gouvernement aux grossistes.

Xinhua/VNA/CVN