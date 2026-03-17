Éthiopie : le bilan des glissements de terrain s'élève à 125 morts

Les autorités locales en Éthiopie ont annoncé, lundi 16 mars, que le bilan des glissements de terrain et des crues qui ont frappé la région de Gamo, dans le Sud du pays, s'est alourdi à 125 morts, dans l'une des pires catastrophes ayant touché récemment cette région.

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La catastrophe est survenue à la suite de fortes pluies ayant provoqué des glissements de terrain et des crues soudaines, entraînant la destruction d'un grand nombre d'habitations dans la région. Les équipes de recherche et de secours poursuivent leurs opérations dans les zones sinistrées afin de retrouver des personnes disparues ou d'éventuels survivants sous les décombres, ont indiqué les autorités du pays. Des experts soulignent que l'Éthiopie est régulièrement confrontée à des glissements de terrain et à des inondations durant la saison des pluies, notamment dans les zones montagneuses, où les précipitations abondantes fragilisent les sols et menacent les zones habitées. Les autorités ont également annoncé poursuivre les opérations d'évacuation des habitants vivant dans les zones à risque vers des lieux plus sûrs, afin de limiter d'éventuelles pertes supplémentaires.

APS/VNA/CVN