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Le Pakistan va accueillir une réunion quadripartite sur l'actualité régionale

Le Pakistan accueillera, lundi 30 mars, une réunion quadripartite des ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l’Égypte et de l’Arabie saoudite. À l’ordre du jour : l’évolution de la situation régionale et les tensions actuelles au Moyen-Orient, a rapporté samedi 28 mars la chaîne publique PTV Global.

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Photo : CTV/CVN

Le Pakistan accueillera lundi 30 mars une réunion quadripartite des ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite afin de discuter de l'évolution de la situation régionale, notamment des tensions actuelles au Moyen-Orient, a rapporté samedi 28 mars la chaîne d'État PTV Global.

Celle-ci a indiqué, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que cette réunion serait présidée par le chef de la diplomatie pakistanaise Mohammad Ishaq Dar et que les participants devraient explorer les voies possibles pour apaiser les tensions et promouvoir la stabilité dans la région.

Cette annonce survient alors que le Pakistan intensifie ses efforts diplomatiques pour faciliter le dialogue et apaiser les tensions au Moyen-Orient.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré, vendredi soir 27 mars lors d'une allocution télévisée, que son pays déployait "des efforts diplomatiques sincères et globaux" pour contribuer à mettre fin au conflit en cours. Selon lui, "l'objectif est d'ouvrir la voie à une paix durable grâce à la sagesse collective et à la concertation".

En début de semaine, M. Dar a confirmé que "des pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran avaient lieu par le biais de messages relayés par le Pakistan".

Xinhua/VNA/CVN