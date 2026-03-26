Iran : des messages ont été échangés avec les États-Unis par l'intermédiaire de tiers

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré mercredi 25 mars que différents messages avaient été échangés ces derniers jours entre l'Iran et les États-Unis par le biais d'intermédiaires, mais que Téhéran n'avait eu aucune discussion avec Washington depuis le début des attaques américano-israéliennes à la fin du mois dernier.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Il a tenu ces propos lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision d'Etat IRIB.

"Il y a quelques jours, la partie américaine a commencé à envoyer différents messages par le biais de différents intermédiaires. Lorsque des messages nous sont transmis par des pays amis, et que nous annonçons en réponse nos positions ou émettons les avertissements nécessaires, il ne s'agit ni de négociation ni de dialogue. Il y a simplement eu un échange de messages par l'intermédiaire de nos alliés, et nous avons réitéré nos positions de principe", a déclaré M. Araghchi.

Dans certains messages, l'Iran a mis en garde les États-Unis contre toute attaque contre ses infrastructures, ce qui a incité Washington à retirer sa menace de frapper les centrales électriques iraniennes sous 48 heures, a-t-il ajouté.

M. Araghchi a déclaré que l'Iran ne souhaitait pas la guerre. "Nous n'avons pas déclenché cette guerre et nous voulons y mettre fin, mais de manière à ce qu'elle ne se reproduise pas", a-t-il indiqué.

Il a fait remarquer que l'Iran ne souhaitait pas de cessez-le-feu, car cela ne ferait que raviver le "cercle vicieux" des négociations, des conflits et des trêves. "Nous voulons que cette guerre prenne fin selon nos propres conditions", a-t-il souligné.

M. Araghchi a déclaré que la politique actuelle de l'Iran était de continuer à résister et à se défendre, et qu'aucune négociation n'était prévue.

Concernant le détroit d'Ormuz, il a indiqué que cette voie maritime était considérée comme faisant partie des eaux territoriales de l'Iran et d'Oman, et que l'Iran étudiait "de nouvelles solutions pour garantir un passage sûr à travers le détroit".

Les propos du ministre iranien des Affaires étrangères font suite aux affirmations du président américain Donald Trump selon lesquelles Téhéran négocierait avec les États-Unis et souhaiterait trouver un accord pour mettre fin à la guerre.

Xinhhua/VNA/CVN