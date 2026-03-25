Trump affirme que les pourparlers avec l'Iran se poursuivent malgré le démenti iranien

Le président américain Donald Trump a affirmé le 24 mars que les négociations entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent, alors que Téhéran a nié l'existence de tout pourparler direct ou indirect entre les deux parties.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le vice-président américain JD Vance, le secrétaire d'État, Marco Rubio, l'envoyé de la Maison Blanche, Steve Witkoff, et le gendre de M. Trump, Jared Kushner, participent aux pourparlers avec l'Iran, a dit M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche, ajoutant que Téhéran souhaiterait "conclure un accord".

Interrogé sur ce qui l'a conduit à envisager la voie diplomatique avec l'Iran, il a dit : "Ils nous parlent et ce qu'ils disent est sensé."

M. Trump a également dit que l'Iran a offert à Washington un "très gros cadeau, d'une valeur considérable", mais a refusé de préciser de quoi il s'agissait exactement.

"Ils nous l'ont offert, et ils avaient dit qu'ils allaient l'offrir, ce qui signifiait une chose pour moi : nous traitons avec les bonnes personnes", a-t-il déclaré.

Ce "cadeau" était "lié au pétrole et au gaz… il concernait le flux, le détroit", a précisé M. Trump, faisant référence au détroit d'Ormuz, une voie navigable cruciale pour le transport mondial du pétrole.

Il y a eu des "contacts" entre Washington et Téhéran, et l'Iran est disposé à écouter des propositions "durables" pour mettre fin au conflit, a rapporté le 24 mars CNN, citant une source iranienne.

Xinhua/VNA/CVN