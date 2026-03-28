L'Iran rapporte une nouvelle attaque contre sa centrale nucléaire de Bouchehr, selon l'AIEA

L'Iran a dénoncé une nouvelle attaque contre sa centrale nucléaire de Bouchehr (Sud), la troisième en dix jours, a annoncé samedi 28 mars l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Aucun dommage sur le réacteur actif et aucune émission de radiation n'ont été signalés, et les conditions de la centrale sont normales", a écrit l'AIEA sur X en citant des responsables iraniens.

Selon l'agence iranienne Fars, la frappe a eu lieu vendredi 27 mars à 23h40 (21h10 GMT).

Seule centrale nucléaire opérationnelle d'Iran, Bouchehr - dontée d'une capacité de production de 1.000 mégawatts, avait déjà été attaquée les 17 et 24 mars, sans que des dégâts ne soient rapportés.

Plus tôt vendredi 27 mars, Israël avait annoncé avoir frappé deux sites nucléaires dans le Centre de l'Iran, le réacteur à eau lourde d'Arak et une usine de traitement d'uranium dans la province de Yazd.

AFP/VNA/CVN