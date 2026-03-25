Législatives au Danemark : les sociaux-démocrates en tête du scrutin

Les sociaux-démocrates au pouvoir du Danemark sont restés le parti le plus important lors des élections législatives du 24 mars, indiquent les résultats préliminaires établis à partir du dépouillement des votes dans le Danemark métropolitain, alors que le dépouillement se poursuit au Groenland et aux Iles Féroé.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À 23h35 heure locale (22h35 GMT), les résultats préliminaires provenant de 1.306 des 1.314 bureaux de vote du Danemark métropolitain indiquent que les Sociaux-démocrates ont obtenu 21,9% des voix, contre 27,6% lors des élections de 2022.

Le Parti populaire socialiste arrive en deuxième position avec 11,5%, suivi par Venstre (10,3%), l'Alliance libérale (9,4%) et le Parti populaire danois (9,2%).

Bien que les Sociaux-démocrates de la Première ministre Mette Frederiksen ont remporté le plus grand nombre de voix, le parti n'a pas obtenu la majorité absolue et devrait enregistrer une baisse significative du nombre de ses sièges.

Mme Frederiksen a annoncé le 26 février que des élections seraient organisées pour élire les 179 membres du Folketing, le Parlement monocaméral du Danemark, qui inclut deux représentants du Groenland et deux des Iles Féroé.

Dans le cadre du système parlementaire danois, les résultats seront suivis de négociations entre les partis, avec pour objectif de former un nouveau gouvernement.

Xinhua/VNA/CVN