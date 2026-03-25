Conflit au Moyen-Orient : le Pakistan prêt à faciliter les négociations

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Il a ajouté que le Pakistan saluait et soutenait pleinement les efforts en cours visant à poursuivre le dialogue pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, dans l'intérêt de la paix et de la stabilité dans la région et au-delà. Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est entretenu le 23 mars par téléphone avec Shehbaz Sharif et a réaffirmé l'engagement de Téhéran en faveur de la coopération régionale, selon l'agence de presse iranienne Tasnim.
Xinhua/VNA/CVN