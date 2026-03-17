Un raid aérien pakistanais frappe un hôpital à Kaboul, tuant 400 personnes

Les forces aériennes pakistanaises ont mené une frappe aérienne tard lundi soir 16 mars contre un hôpital de traitement de la toxicomanie dans la capitale afghane, Kaboul, tuant au moins 400 personnes et en blessant environ 250 autres, a déclaré mardi 17 mars un responsable afghan.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint du gouvernement afghan, a indiqué dans un communiqué publié sur X que la frappe aérienne, lancée lundi 16 mars vers 21h00 heure locale, a touché l'hôpital Omid de traitement de la toxicomanie à Kaboul.

L'hôpital, un établissement de 2.000 lits dédié au traitement des patients toxicomanes, a été en grande partie détruit dans l'attaque, a indiqué M. Fitrat, avertissant que le nombre de victimes pourrait encore augmenter.

Selon le responsable, la frappe aérienne a déclenché un important incendie à l'hôpital. Les équipes de secours s'efforcent de maîtriser le sinistre et de récupérer les corps des victimes.

Parallèlement, le Pakistan a réfuté lundi 16 mars les allégations du gouvernement afghan, affirmant que le pays avait ciblé des installations militaires et des infrastructures de soutien aux terroristes en Afghanistan.

Les forces de sécurité pakistanaises ont précisément visé des entrepôts de stockage d'équipements techniques et de munitions à Kaboul et dans la province de Nangarhar en Afghanistan, qui étaient utilisés contre le peuple pakistanais, selon le ministère pakistanais de l'Information et de la Radiodiffusion.

Les tensions entre l'Afghanistan et le Pakistan se sont fortement intensifiées depuis que des affrontements ont éclaté le long de leur frontière à la fin du mois dernier. Des dizaines de personnes des deux côtés ont été tuées et blessées, selon des responsables afghans et pakistanais.

Xinhua/VNA/CVN