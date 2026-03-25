Modi et Trump discutent de l'accès au détroit d'Ormuz

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré le 24 mars que le président américain Donald Trump et lui-même s'étaient entretenus par téléphone pour discuter de la situation en cours au Moyen-Orient et de l'importance de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après leur entretien, M. Modi a indiqué sur le réseau social X que M. Trump et lui avaient eu un "échange de points de vue utile" concernant la situation au Moyen-Orient.

"L'Inde soutient la désescalade et le retour à la paix au plus vite", a écrit M. Modi. "Garantir que le détroit d'Ormuz reste ouvert, sûr et accessible est essentiel pour le monde entier. Nous sommes convenus de rester en contact à propos des efforts en faveur de la paix et de la stabilité."

Plus tôt dans la journée, l'ambassadeur américain en Inde, Sergio Gor, a confirmé l'entretien entre les deux dirigeants, affirmant qu'ils avaient "discuté de la situation en cours au Moyen-Orient, y compris de l'importance de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert".

Par ailleurs, M. Modi s'est également entretenu le 21 mars avec le président iranien Massoud Pezeshkian au sujet des développements dans la région. À cette occasion, il a réitéré l'importance de défendre la liberté de navigation et d'assurer que les voies maritimes restent ouvertes et sûres.

Xinhua/VNA/CVN