Le Venezuela va ouvrir une mission diplomatique aux États-Unis

Une délégation se trouve actuellement à Washington afin de mettre en place la mission diplomatique du Venezuela aux États-Unis, a annoncé vendredi 27 mars le ministère vénézuélien des Affaires étrangères.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette délégation comprend Oliver Blanco, vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Europe et de l'Amérique du Nord, ainsi que Félix Plasencia, qui a été nommé chargé d'affaires de l'ambassade du Venezuela aux États-Unis.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, M. Blanco a déclaré que la délégation avait eu des réunions avec le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau et d'autres hauts responsables dans le cadre de son programme de travail.

M. Plasencia a souligné de son côté que cette visite avait pour objectif d'aborder les questions qui préoccupent les citoyens vénézuéliens.

Photo : ARCHIVES AFP/VNA/CVN

La présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, avait indiqué en début de semaine que cette délégation était prête à reprendre les activités de la mission diplomatique aux États-Unis, suite à un accord conclu le 5 mars entre Caracas et Washington visant à rétablir les relations diplomatiques après des années de rupture.

Le 3 janvier, l'armée américaine a lancé une opération de grande envergure au Venezuela et capturé son président Nicolas Maduro et son épouse avant de les transférer aux États-Unis.

Le 31 janvier, une mission diplomatique américaine est arrivée à Caracas, marquant la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays.

Xinhua/VNA/CVN