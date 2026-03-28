L'AIEA alerte sur un risque radiologique après des frappes près de Bouchehr

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|Vue de la centrale nucléaire de Bouchehr.
|Photo : CTV/CVN
L'agence onusienne a déclaré sur X avoir été informée par Téhéran de cette frappe. D'après les autorités iraniennes, le réacteur en service n'a pas été endommagé, aucune fuite radioactive n'a été signalée et le site fonctionne normalement.
M. Grossi a fait part de sa profonde inquiétude face aux récentes activités militaires menées à proximité d'un site nucléaire, réitérant son appel à la plus grande retenue militaire afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire.
Xinhua/VNA/CVN