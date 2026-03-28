L'AIEA alerte sur un risque radiologique après des frappes près de Bouchehr

"Cela pourrait provoquer un incident radiologique majeur si le réacteur venait à être endommagé", a averti vendredi 27 mars le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, après une nouvelle frappe dans les environs de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, le troisième incident de ce type en dix jours.

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Photo : CTV/CVN

L'agence onusienne a déclaré sur X avoir été informée par Téhéran de cette frappe. D'après les autorités iraniennes, le réacteur en service n'a pas été endommagé, aucune fuite radioactive n'a été signalée et le site fonctionne normalement.

M. Grossi a fait part de sa profonde inquiétude face aux récentes activités militaires menées à proximité d'un site nucléaire, réitérant son appel à la plus grande retenue militaire afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire.

Xinhua/VNA/CVN