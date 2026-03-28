L'opération contre l'Iran pourrait "se conclure en quelques semaines"

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré vendredi 27 mars à des journalistes, après avoir participé à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en France, que l'opération contre l'Iran devrait " se conclure en quelques semaines".

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Photo : CTV/CVN

L'opération contre l'Iran devrait "se conclure au moment opportun ; nous parlons de semaines, pas de mois", a indiqué M. Rubio, ajoutant que les États-Unis pouvaient encore "atteindre leurs objectifs sans troupes au sol", notamment en détruisant les capacités iraniennes en matière de missiles et de drones.

Un journaliste du site d'information américain Axios a indiqué sur le réseau social X que M. Rubio avait déclaré à ses homologues du G7 que le conflit avec l'Iran se poursuivrait pendant "encore deux à quatre semaines".

M. Rubio, interrogé sur une possible réaffectation d'armes, a déclaré qu'aucun transfert n'avait été effectué à ce stade. Il a toutefois reconnu qu'une telle évolution restait envisageable. Il a en outre ajouté qu'aucune réunion n'était actuellement prévue pour aborder le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 s'est tenue du 26 au 27 mars en France.

Xinhua/VNA/CVN