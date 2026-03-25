Le président français appelle l'Iran à s'engager dans des négociations

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|Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors d'une conférence de presse au cours d'un sommet du Conseil européen à Bruxelles, en Belgique, le 17 octobre 2024.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
L'Iran devrait mettre fin aux attaques "inacceptables contre les pays de la région", préserver les infrastructures énergétiques et civiles, et rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz, a affirmé sur X M. Macron.
Il a aussi appelé l'Iran "à s'engager de bonne foi dans des négociations" pour parvenir à la désescalade et répondre aux "attentes de la communauté internationale" sur les questions iraniennes, y compris le nucléaire.
Plus tôt dans la soirée, M. Macron s'est également entretenu par téléphone avec le président d'Israël, Isaac Herzog.
Au cours de cet échange, le président français a "marqué la nécessité absolue que les parties au conflit s'attachent à préserver les infrastructures civiles et énergétiques, (...) et s'engagent sur la voie d'une reprise sincère du dialogue", a-t-il indiqué sur X.
M. Macron a aussi assuré à son homologue israélien "la pleine solidarité de la France avec le peuple israélien face aux attaques quotidiennes de l'Iran et du Hezbollah".
Xinhua/VNA/CVN