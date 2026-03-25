icon search
mask
International / Politique
Tensions au Moyen-Orient
Le président français appelle l'Iran à s'engager dans des négociations

Le président français Emmanuel Macron a appelé l'Iran à cesser les attaques et à s'engager dans des négociations au cours d'un entretien téléphonique qu'il a tenu le 24 mars avec le président iranien Massoud Pezeshkian.

>> Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

>> Conflit au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

>> L'économie française "percutée" par le conflit au Moyen-Orient, selon l'Insee

Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors d'une conférence de presse au cours d'un sommet du Conseil européen à Bruxelles, en Belgique, le 17 octobre 2024.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'Iran devrait mettre fin aux attaques "inacceptables contre les pays de la région", préserver les infrastructures énergétiques et civiles, et rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz, a affirmé sur X M. Macron.

Il a aussi appelé l'Iran "à s'engager de bonne foi dans des négociations" pour parvenir à la désescalade et répondre aux "attentes de la communauté internationale" sur les questions iraniennes, y compris le nucléaire.

Plus tôt dans la soirée, M. Macron s'est également entretenu par téléphone avec le président d'Israël, Isaac Herzog.

Au cours de cet échange, le président français a "marqué la nécessité absolue que les parties au conflit s'attachent à préserver les infrastructures civiles et énergétiques, (...) et s'engagent sur la voie d'une reprise sincère du dialogue", a-t-il indiqué sur X.

M. Macron a aussi assuré à son homologue israélien "la pleine solidarité de la France avec le peuple israélien face aux attaques quotidiennes de l'Iran et du Hezbollah".

Xinhua/VNA/CVN

#Moyen-Orient #conflit #France #Iran #négociations

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top