Tensions au Moyen-Orient

Le président français appelle l'Iran à s'engager dans des négociations

Le président français Emmanuel Macron a appelé l'Iran à cesser les attaques et à s'engager dans des négociations au cours d'un entretien téléphonique qu'il a tenu le 24 mars avec le président iranien Massoud Pezeshkian.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'Iran devrait mettre fin aux attaques "inacceptables contre les pays de la région", préserver les infrastructures énergétiques et civiles, et rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz, a affirmé sur X M. Macron.

Il a aussi appelé l'Iran "à s'engager de bonne foi dans des négociations" pour parvenir à la désescalade et répondre aux "attentes de la communauté internationale" sur les questions iraniennes, y compris le nucléaire.

Plus tôt dans la soirée, M. Macron s'est également entretenu par téléphone avec le président d'Israël, Isaac Herzog.

Au cours de cet échange, le président français a "marqué la nécessité absolue que les parties au conflit s'attachent à préserver les infrastructures civiles et énergétiques, (...) et s'engagent sur la voie d'une reprise sincère du dialogue", a-t-il indiqué sur X.

M. Macron a aussi assuré à son homologue israélien "la pleine solidarité de la France avec le peuple israélien face aux attaques quotidiennes de l'Iran et du Hezbollah".

Xinhua/VNA/CVN