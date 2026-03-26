La PM italienne se rend en Algérie pour s'approvisionner en gaz

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a effectué une visite officielle en Algérie mercredi 24 mars, afin de consolider les partenariats énergétiques entre les deux pays, alors que l'Europe recherche un approvisionnement stable en gaz, perturbé par la guerre en Iran et les tensions dans le détroit d'Ormuz.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération en explorant de nouvelles pistes, telles que l'exploration offshore, pour accroître les livraisons de gaz algérien à l'Italie, a déclaré Mme Meloni lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue de sa rencontre avec le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Elle a ajouté que le gazoduc TransMed, également connu sous le nom de gazoduc Mattei, qui relie les deux pays depuis les années 1980, témoignait de leur rôle pionnier de longue date en matière de coopération énergétique.

La Première ministre italienne a également souligné que les deux pays avaient exprimé leur préoccupation face à l'escalade militaire au Liban et ont appelé la communauté internationale à œuvrer pour la stabilité régionale et une solution à deux États.

M. Tebboune a affirmé pour sa part que la fiabilité des exportations de gaz algérien faisait de l'Algérie un partenaire clé pour l'Italie et les autres pays européens en quête de sécurité énergétique.

Les deux parties se sont engagées à accélérer la création d'une Chambre de commerce algéro-italienne afin de renforcer leurs liens économiques, a-t-il déclaré.

Le président algérien a réaffirmé la condamnation par l'Algérie des exactions commises contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et a appelé à une intensification des efforts internationaux pour parvenir à une solution juste et durable garantissant leurs droits légitimes, notamment leur droit à établir un Etat indépendant conformément au droit international.

Les deux parties ont également convenu que les solutions à la question du Sahara occidental devaient être conformes aux résolutions de l'ONU.

La visite de Mme Meloni intervient dans un contexte de demande européenne croissante de gaz naturel algérien, alors que l'instabilité au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d'Ormuz perturbent les approvisionnements énergétiques mondiaux.

Xinhua/VNA/CVN