Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers événements liés au conflit au Moyen-Orient, qui entre dans son 26e jour le 25 mars :

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Photo : AFP/VNA/CVN

Incendie au Koweït après une attaque de drones

Un réservoir de carburant de l'aéroport international de Koweït a pris feu après avoir été visé par une attaque de drones, a annoncé l'Autorité de l'aviation civile de l'émirat.

"D'après les premières informations, les dégâts se limitent à des dommages matériels et il n'y a pas eu de victimes", a écrit l'autorité sur X.

L'armée israélienne annonce bombarder Téhéran

L'armée israélienne a annoncé mercredi 25 mars dans la nuit être en train de bombarder à nouveau Téhéran, après avoir fait état de missiles iraniens se dirigeant vers Israël.

Washington fait passer un plan de paix à l'Iran

Les États-Unis ont fait passer à l'Iran un plan en 15 points pour tenter de mettre fin au conflit, rapportent plusieurs médias.

Parmi ces 15 points, cinq concernent le programme nucléaire iranien, d'autres imposent l'abandon du soutien aux "proxys" dans la région, comme le Hezbollah ou le Hamas, et un point insiste pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation maritime.

Téhéran desserre l'étreinte sur Ormuz

L'Iran a déclaré que les "navires non hostiles" pouvaient emprunter le détroit d'Ormuz à condition de respecter les règles de sûreté et de sécurité, selon un communiqué transmis à l'Organisation maritime internationale (OMI).

L'OMI a précisé que ce document, daté du 22 mars, avait été émis par le ministère iranien des Affaires étrangères, avec la demande qu'il soit diffusé par l'OMI. L'organisation l'a communiqué à ses États membres et aux ONG, a-t-elle ajouté.

Quatre arrestations en Irak pour des tirs sur une base en Syrie

Quatre personnes ont été arrêtées en Irak pour leur implication présumée dans des tirs de roquettes le 23 mars contre une base en Syrie voisine ayant accueilli jusqu'à récemment les forces américaines d'une coalition internationale antijihadistes, ont annoncé les services du Premier ministre irakien.

Il s'agit des premières arrestations annoncées en Irak depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

La centrale nucléaire de Bouchehr touchée par une frappe

L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré que la centrale nucléaire de Bouchehr (Sud) avait été touchée par une frappe, qui n'a pas fait de dégâts, accusant les États-Unis et Israël d'en être à l'origine.

Peu après, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a appelé à la "retenue maximale afin d'éviter tout risque pour la sûreté nucléaire en période de conflit".

Macron appelle l'Iran à "s'engager de bonne foi dans des négociations"

Emmanuel Macron a appelé l'Iran à "s'engager de bonne foi dans des négociations" en vue d'une "désescalade" du conflit, à l'issue d'un entretien avec son homologue iranien Massoud Pezechkian.

Trump affirme que les États-Unis négocient "en ce moment" avec l'Iran

"Nous sommes en négociations en ce moment" avec l'Iran, a affirmé Donald Trump, précisant que son émissaire Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner, le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio participaient à ces discussions.

Le président américain a en outre assuré que Téhéran avait offert aux États-Unis "un très gros cadeau" lié aux hydrocarbures, sans donner de précisions.

Les opérations américaines contre l'Iran se poursuivent "sans relâche"

"Alors que le président Trump et ses négociateurs explorent cette nouvelle possibilité de diplomatie, l'Opération Fureur Epique se poursuit sans relâche afin d'atteindre les objectifs militaires définis par le commandant en chef et le Pentagone," a déclaré la Maison Blanche.

L'armée américaine se prépare à envoyer environ 3.000 soldats parachutistes d'une prestigieuse unité aéroportée vers le Moyen-Orient pour soutenir les opérations contre l'Iran, ont signalé plusieurs médias.

AFP/VNA/CVN