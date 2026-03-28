Le FMI prêt à débloquer 1,2 milliard de dollars pour le Pakistan

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi 27 mars qu'il était prêt à débloquer une nouvelle enveloppe de 1,2 milliard de dollars pour le Pakistan dans le cadre de ses programmes de soutien au pays.

>> Le FMI approuve un nouveau plan de financement de quatre ans pour l'Ukraine

>> Le Pakistan et l'Afghanistan annoncent une trêve pour la fin du ramadan

>> Conflit au Moyen-Orient : le Pakistan prêt à faciliter les négociations

>> Le Premier ministre discute avec le FMI des stratégies de croissance durable

Le Pakistan est l'un des principaux débiteurs du FMI, après l'Argentine et l'Ukraine.

L'organisation basée à Washington a salué dans un communiqué l'engagement des autorités pakistanaises à "mener des politiques macroéconomiques sensées et prudentes afin de préserver les progrès récemment accomplis en matière de stabilisation macrofinancière, tout en approfondissant les réformes structurelles pour accélérer la croissance et en renforçant la protection sociale afin d'atténuer l'impact de la volatilité des prix de l'énergie sur les plus vulnérables".

Le versement doit encore être formellement approuvé par le conseil d'administration du Fonds, selon le communiqué.

AFP/VNA/CVN