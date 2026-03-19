Le Pakistan et l'Afghanistan annoncent une trêve pour la fin du ramadan

Le Pakistan et l'Afghanistan, en conflit depuis des mois, ont annoncé le 18 mars une trêve durant la fête de fin du ramadan.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les deux pays ont annoncé l'un après l'autre, et dans des termes similaires, une trêve à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Elle intervient "à la demande de pays islamiques amis, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie", ont-ils dit chacun.

Elle doit entrer en vigueur le 19 mars (le 18 mars 19h00 GMT) et durera jusqu'au 23 mars à minuit heure locale (19h00 GMT le 22 mars), le temps de la fête de l'Aïd el-Fitr, a précisé le ministre de l'Information pakistanais, Attaullah Tarar.

Mais l'Afghanistan "répondra avec courage à toute agression", a déclaré le porte-parole du gouvernement afghan Zabihullah Mujahid. Le Pakistan a dit lui aussi être prêt à répondre vigoureusement en cas d'attaque.

Le 16 mars au soir, des avions pakistanais ont bombardé Kaboul, ravageant un hôpital pour toxicomanes. L'attaque a fait 408 morts et 265 blessés, selon les autorités talibanes.

Islamabad a nié avoir délibérément visé le centre médical, affirmant cibler des objectifs "militaires et terroristes".

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières sur le sol pakistanais, ce que le gouvernement taliban dément.

Un peu plus de cinquante victimes ont été enterrées le 18 mars à Kaboul, selon un porte-parole du ministère de la Santé. Plusieurs responsables des autorités talibanes ont assisté à la cérémonie, encadrée par un important dispositif de sécurité.

Selon un nouveau bilan de l'ONU donné le 17 mars mais qui ne tient pas compte de la frappe sur l'hôpital, au moins 76 civils afghans ont été tués depuis le 26 février. Plus de 115.000 personnes ont été déplacées en Afghanistan.

AFP/VNA/CVN